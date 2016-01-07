مدير أمن سوهاج يطلق مبادرة "سوهاج خالية من الثأر والدم" و8 مؤسسات تتبناها

استجابة للمبادرة التى أطلقها اللواء أحمد ابو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير الأمن بسوهاج تحت شعار "سوهاج خالية من الدم والثأر خلال عام2016"، تنظم جمعية المصالحات وفض النزاعات بطهطا أول مؤتمر جماهيرى غدا بعد صلاة الجمعة مباشرة عن "ثقافة المصالحات والخصومات الثأرية" برعاية الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف والدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، ويحضره الشيخ محمد زكى أمين عام لجنتى الدعوة والمصالحات بالأزهر الشريف والعميد خالد الشاذلى مدير البحث الجنائى ونواب البرلمان وعلماء الوعظ والإرشاد والعمد والمشايخ بطهطا.

تستهدف المبادرة إنهاء الخصومات الثأرية عبر تنفيذ الأحكام الصادرة وسرعة القبض على المطلوبين وفحص الخصومة وتحديد تكييفها القانونى والشرعى ما إذا كانت قتل خطأ أو شبه خطأ أو عمداً والدفع بالعمد والمشايخ وعلماء الدين وأصحاب الرأى لإقناع الطرفين بقبول شرع الله الذي يبدأ من العفو وينتهى بقبول الدية.

ويركز الدكتور عباس شومان بتصحيح المفاهيم المغلوطة فى الخصومات الثأرية التى تتسبب فى التهاب الخصومات واتساع نطاقها وبيان أنواع الخصومات والمواصفات الشرعية التى تستوجب القصاص وأهمية نشر ثقافة العفو والتسامح وقبول الدية كمفاهيم شرعية أوصى بها الإسلام.

ويطرح محافظ سوهاج المحفزات التى تشجع المتنازعين على قبول المصالحات وتقدم تسهيلات مشروعة لنواب البرلمان والعمد والمشايخ ووسطاء الخير عامة على جهودهم فى فض النزاعات وإنهاء الخصومات.

كما يعلن الشيخ محمد زكى أمين لجنة المصالحات بالأزهر الشريف عن استجابة طهطا كأول مدينة تنهى على الخصومات الثأرية خلال عام 2016 وقبوله العفو فى دم أخيه الذى قتل منذ عامين بشرط تقديم الكفن وتغيير محل إقامة القاتل عقب خروجه من السجن منعاً لحدوث أى رد فعل أو تجديد الخصومة.

هذا وتضم المبادرة ثمانية أطراف تعمل على تحقيق أهدافها فى مقدمتها مديرية الأمن والمحافظة والأزهر الشريف والأوقاف والجامعة ونواب البرلمان والعمد والمشايخ والإعلام، وتتنوع أنشطتها ما بين خطب الجمعة والدروس الدينية والندوات والمؤتمرات والتفاوض الشخصى والجمعى والضغط الأمنى بالطرق القانونية والمحفزات والتكريم من جانب المحافظة ومديرية الأمن والنشر الصحفى والبث الإعلامى وحملات التوعية عبر شبكات التواصل الاجتماعى وغيرها.

ويعتبر المؤتمر يتضمن نموذجاً عملياً لثقافة المصالحات تقوم فيه عائلة السلال بتقديم الكفن لعائلة زعير لإنهاء خصومة ثأرية بينهما منذ أكثر من عامين، ثم يعرض مدير الأمن للأسباب التى دعته لطرح المبادرة فى هذا التوقيت ومخاطر الخصومات الثأرية على العائلات ومجتمع الصعيد عامة وتهديدها لمستقبل الأجيال القادمة وخاصة الشباب ودور العمد والمشايخ وأصحاب الرأى فى المصالحات، صرح بذلك الدكتور صابر حارص منسق المبادرة والمتحدث باسم جمعية المصالحات بطهطا.

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