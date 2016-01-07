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مطرانية شمال سيناء تستقبل المهنئين بعيد الميلاد

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مطرانية شمال سيناء تستقبل المهنئين بعيد الميلاد مطرانية شمال سيناء تستقبل المهنئين بعيد الميلاد
بدأت فى مطرانية شمال سيناء مراسم استقبال المهنئين بعيد الميلاد، ويتوافد على مقر المطرانية الكائنة بحى ضاحية السلام بالعريش وفود رسمية وشعبية.

وقال مصدر كنسى بشمال سيناء، إن الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء يستقبل المهنئين من رجال المحافظة وسيداتها من القيادات التنفيذيه والرموز الشعبية.

وشهد محيط المطرانية تشديدات أمنية، وأغلقت قوات أمن شمال سيناء كليا الشوارع المحيطة بمقر الاحتفالات، وانتشرت قوات أمنية حول المقر وعلى أسطح المبانى المجاورة، وواصل المسيحيون المقيمون بشمال سيناء توافدهم على الكنيسة من الصباح الباكر للاحتفال بعيد الميلاد.

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مصر 365