محافظ المنيا ورئيس الجامعة يهنئان الأقباط بأعياد الميلاد

قدم اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، التهاني للأقباط بالمحافظة احتفالا بأعياد الميلاد المجيد، حيث زار المحافظ عدد من الكنائس بمراكز ديرمواس وملوي والمنيا لتقديم التهنئة، رافقه خلال الزيارة اللواء عبد العظيم نصر مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، والعقيد محمد علي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وممثلين عن الأزهر وبيت العائلة المصرية.

بدأت الزيارة بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز ديرمواس، كما زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز ملوي.

وفي مدينة المنيا، زار المحافظ ومرافقوه الكنيسة الإنجيلية الثانية وإيبارشية المنيا وأبو قرقاص وكنيسة الأقباط الأرثوذكس وكنيسة الانبا انطونيوس.

وأكد المحافظ علي اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا الله أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

وأشار المحافظ إلى أن حالة الوحدة الوطنية التي تنتشر في ربوع مصر هي رسالة سلام وطمأنينة لكل فئات الشعب المصري مسيحيين ومسلمين وأوضح أن مصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وستظل مصر بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والأقباط درعاً يحمى الوطن وحصناً يصون الشعب المصري العظيم وتاريخه العريق، مؤكدا على أن مشاركة الأخوة الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد المجيد يعد تعبيراً عن صدق المشاعر التي تميز الشعب المصري الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه.

وأشار محافظ المنيا إلي أن الشعب المصري دائما نسيج واحد، ويد واحدة، تعمل لرفعة الوطن، وأن مشاركة الإخوة المسيحيين أعيادهم فرض واجب ورسالة للجميع بأن المصريين يد واحدة ونسيج واحد، وأشار إلى أهمية أن تسود روح المحبة والتعاون والتسامح والإخلاص بين نسيج الأمة، وأن المنيا تقدم نموذجا يحتذي به بين المحافظات في الوحدة الوطنية بين أبناءها.

فى نفس السياق، أكد الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن روابط الانتماء، وروح الإخاء، التي يتمتع بها المصريون ستظل قوية، وستحقق الإنجازات المنشودة، والأهداف الطموحة لهذا الشعب العظيم من أجل حياة كريمة يعمها الخير والمحبة.

وأكد أبو المجد، أن مشاركته اليوم مع إخوانه المسيحيين احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، تؤكد علي اعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة ومشاعر يتميز بها الشعب المصرى العظيم، الحريص على وحدته وأصالته وتماسكه.

وأضاف أبو المجد، خلال مشاركته فى تهنئة الأخوة الأقباط، أن الشعب المصرى أثبت بمسلميه وأقباطه، بأنهم نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وهدفاُ واحداً هو بناء مصر والحفاظ علي تاريخها الزاخر.