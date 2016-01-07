سقوط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأسلحة والذخائر والمخدرات بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط أحد أفرد تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز الخانكة من الشرطى السرى حمدى حسن أحمد حسن من قوة مباحث المركز، مفادها قيام كل من "عبد السلام ع ف" 45 سنه عاطل ومقيم مساكن الثروة المعدنية – أبو زعبل – دائرة المركز و"ناصر إ م" وشهرته "ناصر أبو خشبة" 41 سنة خفير خصوصى ومقيم مساكن الثروة المعدنية – أبو زعبل – دائرة المركز وأصل إقامته عرب الصوالحة – دائرة مركز شبين القناطر والسابق اتهامه فى 2 قضية (مخدرات – سلاح)، آخرهما القضية رقم 6173 إدارى مركز الخانكة لسنة 2001م – سلاح بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة، متخذين من مسكن الأول سبيلاً لإخفائها ووكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة الرائد محمد الشاذلى رئيس وحدة مباحث المركز وبصحبته النقيبان محمد عزمى وحازم الخيال ضابطا مباحث المركز وقوة من الشرطة السريين وباستهداف مسكن المأذون بتفتيشه أمكن ضبطه وتبين هروب الثانى، وبتفتيش المسكن وملحقاته تم ضبط [ 2 ] سلاح نارى بندقية خرطوش تركى شوت جن مطموسة الأرقام [ 27 ] فرد محلى الصنع وعدد [ 20 ] طلقة آلية عيار 7.62X39 0 و[20] طلقة خرطوش وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى قدره 120 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، جارى تطوير مناقشة المتهم المضبوط للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 730 جنح مركز الخانكة لسنة 2016.