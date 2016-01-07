"خلى بالك".. 4 مخاطر خفية داخل صالات الجيم قد تسبب الوفاة

الاشتراك فى صالات الجيم موضة صحية يتبعها الكثير نظرا للدراسات والأبحاث الكثيرة التى تظهر كل يوم، والمؤكدة على أهمية الرياضة فى الحفاظ على صحتنا العامة بشكل كبير وحمايتنا من الأمراض الخطيرة.

ومع كل الإيجابيات التى نراها يوميا فى الرياضة إلا أن هناك 4 مخاطر خفية قد لا تعرفها من قبل عن بعض الأجهزة التى نمارس عليها الرياضة تؤدى إلى مشاكل صحية كثيرة، ومنها ما يؤدى إلى الوفاة، وهى المخاطر التى يعرضها الموقع الأمريكى "Huffingtonpost" وهى:

1- غرفة السونا

>بسبب درجات الحرارة العالية التى تتوفر فى هذه الغرف نظن أنها مقاومة للبكتيريا، بالإضافة إلى نظافتها المستمرة من قبل القائمين عليها، ولكن هذا غير صحيح، فهناك أنواع من البكتيريا تتوفر بها، ومن السهل وصولها تحت الجلد بفضل فتحات المسام الخاصة بالفرد أثناء تواجده داخل هذه الغرف أو عند الجرح البسيط فى سطح الجلد ووصول الجراثيم إليه، وهو ما يؤدى بالبعض إلى غرفة الطوارئ فى المستشفيات، وحتى نتجنب كل هذه الأمور علينا التأكد من نظافة هذه الغرف جيدا مع مسح سطح جلد الجسم بأكمله بالمطهر لحمايته من التعرض لهذه البكتيريا، وفى حالة وجود جروح علينا استخدام كريمات المضادات الحيوية وتغطيتها قبل الدخول إلى غرفة السونا.

2- آلات رفع الأثقال

>ليس معنى أنك تقوم بأداء تمارينك الرياضية داخل صالة جيم معروفة أنها آمنة بالقدر الكافى لتقوم فيها بممارسة التمارين العنيفة خاصة على آلة رفع الأثقال، والتى لا تصلح لعدد كبير من ممارسيها ويفضل تجنبها، حتى لو كنت تستطيع أن ترفع أحمال عليها، حيث يمكن أن تسبب تلف أربطة الكف فى حالة حملها بطريقة خاطئة أو مشكلة أخرى فى الكتف وأضرار مضاعفة فى العمود الفقرى، والمشرف الرياضى فى الجيم هو الوحيد الذى يحدد من يصلح لاستخدام هذه الآلة.

3- الدرجات الهوائية

>وهى نوع منتشر من الرياضة فى صالات الجيم تعتمد على تقليل الدهون فى منطقة الفخذين ولكن ممارستها بدون إشراف من مدرب قد يؤدى إلى مشكلات صحية فى الجسم ويسبب مخاطر عالية وإصابات فى منطقة الركبتين نتيجة الجلوس فى وضع خاطئ أو بسرعة وبحركة لا تتناسب معك، وتحتاج إلى الجلوس عليها بطريقة صحيحة مع استقامة العمود الفقرى حتى تتفادى تلك الأخطاء ولن تستطيع التعرف على هذا إلا بوجود مدرب أثناء ممارسة رياضتك فى صالة الجيم.



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4- تناول الطعام أثناء ممارسة الرياضة

>ليس معنى وجود أطعمة ومشروبات فى النادى الصحى التى تمارس فيه الرياضة أنه مناسب لك ويمكن تناوله أثناء التمرين، فلكل منا نظام غذائى من طبيب تغذية مخصص نلتزم به دون زيادة أو نقصان، لأن الطبيب هو من يعرف حالتك الصحية والمناسب لك، وغالبية الأطعمة والمشروبات التى تباع فى النوادى الصحية لا تناسب مع الجميع.