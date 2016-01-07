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مدمنة "سيلفى" تحذر من إدمان التكنولوجيا بعد إصابتها بمرض نادر

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مدمنة "سيلفى" تحذر من إدمان التكنولوجيا بعد إصابتها بمرض نادر مدمنة "سيلفى" تحذر من إدمان التكنولوجيا بعد إصابتها بمرض نادر
حذرت فتاة أصيبت بهوس التكنولوجيا حتى أنها كانت تلتقط لنفسها 200 صورة سيلفى يوميا وتستخدم هاتفها أثناء الاستحمام، الآخرين من مخاطر ذلك بعدما أصيبت بحالة مرضية نادرة.

وذكرت صحيفة "يلى ميل" البريطانية أن الفتاة ميشيل جور "21 عاما" التى تسكن فى ضاحية بيركشاير، شعرت بسعادة غامرة لتلقيها أحدث الأجهزة فى ليلة رأس السنة إلا أنها وبعد قضائها لساعات وهى منحنية على مجموعة من الأجهزة من بينها التابلت والهاتف والحاسب المحمول (اللابتوب) أصيبت بمرض متلازمة التيتز فى يناير من العام الماضى.

وقال الطبيب المعالج للفتاة، التى كانت تقضى 23 ساعة يوميا على الإنترنت، أن إدمانها للتكنولوجيا تسبب فى حدوث ضغط على الغضروف الضلعى مما سبب إصابتها بالالتهابات –والتى تسبب الشعور بالآلام فى الصدر وتورم بين الأضلاع العليا.

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