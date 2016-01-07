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43% من البريطانيين يريدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

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43% من البريطانيين يريدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 43% من البريطانيين يريدون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

ارشيفية

كشف استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أن معظم البريطانيين يصوتون لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، مما يجعل بريطانيا البلد الأكثر تشككا في أوروبا بين الدول الأعضاء الـ28 في الاتحاد.

وفيما يسعى رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إلى الحصول على صفقة من زعماء الاتحاد الآخرين قبل استفتاء قد يدعو إليه في يونيو المقبل، أظهر استطلاع رفضا متزايدًا للاتحاد الاوروبي داخل بريطانيا.

وأكد الاستطلاع أن 43 % من البريطانيين يريدون أن تترك بريطانيا الاتحاد الاوروبي، في حين يؤيد 36% البقاء، بينما لم يحسم 21% من الناخبين موقفهم، وفقًا لـ”رويترز”.

وأشار الاستطلاع إلى أن الاستفتاء ليس محسوما مثلما يعتقد بعض الساسة، ما دام خمس الناخبين لم يحسموا موقفهم بعد.

ويرى المتابعون في انسحاب بريطانيا المحتمل هزة للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى تجريده من ثاني أكبر في أوروبا وإحدى أهم قوتيه العسكريتين.

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