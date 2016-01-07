صور| أقباط البحر الأحمر يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

احتفل الأقباط في البحر الأحمر بإقامة قداس عيدالميلاد المجيد فى مختلف الكنائس والأديرة، بحضور رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

ففي مدينة القصير، قدم اللواء يوسف الشاهد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير، وأحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب بالدائرة الثانية بالبحر الأحمر، التهنئة لمرتادي كنيسة السيدة العذراء بالمركز.

وكان فى إستقبالهم نيافة القمص كيرلس فهمى، والقمص يوحنا خيرى، و قيادات الكنيسة، كما استمع الجميع إلى عظة القمص كيرلس فهمى، والتي أكد فيها من خلال مواقف للسيد المسيح أن الإنسان لابد أن يكون له أثر طيب فى تلك الحياة حتى يخلد اسمه حتى وإن عاش قليلاً.

وفي سفاجا، قدم اللواء هشام آمنه، رئيس المدينة، ووفد من القيادات الشعبية والتنفيذية، التهنئة للأقباط وحضور القداس الخاص بليلة عيد الميلاد .

وفي الغردقة، شهدت الكنائس تواجدا أمنيا مكثفاـ وتم إغلاق الشوارع المؤدية للكنائس لتامين القداس والاحتفالات.