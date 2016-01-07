أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور| أقباط البحر الأحمر يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

Google+ Print
صور| أقباط البحر الأحمر يحتفلون بعيد الميلاد المجيد صور| أقباط البحر الأحمر يحتفلون بعيد الميلاد المجيد

احتفل الأقباط في البحر الأحمر بإقامة قداس عيدالميلاد المجيد فى مختلف الكنائس والأديرة، بحضور رؤساء المدن والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

ففي مدينة القصير، قدم اللواء يوسف الشاهد، رئيس الوحدة المحلية لمدينة القصير، وأحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب بالدائرة الثانية بالبحر الأحمر، التهنئة لمرتادي كنيسة السيدة العذراء بالمركز.

وكان فى إستقبالهم نيافة القمص كيرلس فهمى، والقمص يوحنا خيرى، و قيادات الكنيسة، كما استمع الجميع إلى عظة القمص كيرلس فهمى، والتي أكد فيها من خلال مواقف للسيد المسيح أن الإنسان لابد أن يكون له أثر طيب فى تلك الحياة حتى يخلد اسمه حتى وإن عاش قليلاً.

وفي سفاجا، قدم اللواء هشام آمنه، رئيس المدينة، ووفد من القيادات الشعبية والتنفيذية، التهنئة للأقباط وحضور القداس الخاص بليلة عيد الميلاد .

وفي الغردقة، شهدت الكنائس تواجدا أمنيا مكثفاـ وتم إغلاق الشوارع المؤدية للكنائس لتامين القداس والاحتفالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا