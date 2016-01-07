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خبر في الجول - مهاجم الزمالك في طريقه لسموحة

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خبر في الجول - مهاجم الزمالك في طريقه لسموحة خبر في الجول - مهاجم الزمالك في طريقه لسموحة

أصبح أحمد حسن مكي مهاجم الزمالك على بعد خطوات من الانضمام لسموحة على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وافق على الانتقال للفريق السكندري وأن رئيس الزمالك سيجتمع بمسؤولي سموحة الخميس لإنهاء الصفقة.

وشارك مكي في ست لقاءات هذا الموسم وسجل هدفا في مرمى المقاولون العرب وهدفين في شباك غزل المحلة.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويقود هجوم الفريق حاليا هدافه باسم مرسي ولاعب المقاولون السابق محمد سالم الذي سجل هدفين هذا الموسم في الدوري المصري الممتاز.

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