اتحاد الكرة يفرض حظرًا على الحكام في ' مواقع التواصل الاجتماعي '

يستعد اتحاد الكرة لاتخاذ خطوة غير تقليدية بمراقبة الحسابات الرسمية لحكام المباريات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام الجديد عن تفاصيل اجتماعه مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة لبدء مهمته بعد أزمة تسريبات الحكام. (طالع تفاصيل الأزمة)

وقال الشناوي عبر قناة النهار رياضة:"اتفقنا على بعض الأمور، أولها إمكانية إضافة عنصرين للجنة الحكام، وسيتم تحديدهما بعد 10 أيام عمل".

وأضاف "كما طالبني رئيس الاتحاد بضرورة تنبيه الحكام بعدم التطرق لأي أمور تخص التحكيم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وواصل "من حق كل حكم أن يكتب أي شيء بعيدًا عن المهنة، لأن هذه المواقع خرجت عن حدود التواصل، وخلقت العديد من المشاكل والنزاعات بين الحكام".

وأشار إلى أنه سيعقد جلسة مع أعضاء اللجنة، وحكام الدوري الممتاز يوم الجمعة بحضور جمال علام، للتعرف على مشاكلهم والاتفاق على خطة العمل في المرحلة القادمة.