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تقرير في الجول - مبروك الأهلي.. صدام تأخر 16 سنة

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تقرير في الجول - مبروك الأهلي.. صدام تأخر 16 سنة تقرير في الجول - مبروك الأهلي.. صدام تأخر 16 سنة

إنه القدر، لا توجد قوة في هذه الدنيا تستطيع منعه، إذا كان فتحي مبروك نجى من مواجهة الأهلي مع فريق في حالة يرثى لها فالآن هو على موعد مع الصدام الأول في تاريخه ضد بيته السابق.

يستضيف الأهلي فريق اتحاد الشرطة الخميس في الجولة رقم 12 من الدوري المصري الممتاز ويأمل في مواصلة انتصاراته في المسابقة المحلية.

فالمارد الأحمر لا يريد فقدان لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي بعدما تسبب خوان جاريدو في خسارته للعديد من النقاط الموسم الماضي قبل أن يحاول مبروك بقدر الإمكان تصحيح الأوضاع.

ومن أجل هذا، يأمل في اجتياز كمين الشرطة الذي سيعده لاعبه ومدربه السابق فتحي مبروك.

المدرب الذي حسم قمة الدوري يوليو الماضي بهدفين دون رد وخسر نهائي كأس أمام الزمالك وودع بطريقة سيئة من الكونفدرالية، الآن حان وقت إيقافه للقطار الأحمر الذي كان يقوده منذ أشهر قليلة.

فتحي مبروك ضد الأهلي، صدام تأخر 16 سنة.

نعم، صاحب الـ64 عاما كان قاب قوسين أو أدنى من مواجهة الأهلي لولا رحيله عن نادي الشرقية موسم 1999-2000.

دعونا نسترجع القصة.

الشرقية في حالة يرثى لها، خسر 8 لقاءات من أول 13 جولة في الدوري منها الثلاثة الأخيرة أمام القناة والإسماعيلي والأهلي على ملعبه.

رحل محمد عامر مدربه وجاءت الإدارة بمبروك مباشرة بعد لقاء الأهلي في الدور الأول من الدوري الذي أحرز فيه ثلاثية الأخير علاء إبراهيم وهشام حنفي وإبراهيم سعيد.

فاز مبروك في دور الـ32 لكأس مصر على دمياط في أول مبارياته، ثم ودع البطولة أمام الأوليمبي قبل أن يخسر في الدوري من الألومنيوم والمنصورة ويتعادل مع المصري والاتحاد لتطيح به الإدارة وتعيد عامر قبل لقاء الأهلي مباشرة!

مبروك جاء بعد لقاء الأهلي ورحل قبله، وكأن صدامه ضد القلعة الحمراء قد تأجل لوقت محدد.

احتل الشرقية المركز الأخير بقيادة أيمن منصور وهبط للدرجة الثانية وكان يضم بين صفوفه أحمد أيوب مساعد مبروك السابق في الأهلي الذي فاز بلقاء الدور الثاني وقتها بهدفي محمد فاروق وإبراهيم سعيد.

احتفظ القدر بصدام مبروك بالقلعة الحمراء 16 سنة كاملة، فماذا سيفعل الآن ضد كتيبة جوزيه بيسيرو؟

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