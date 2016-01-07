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مقتل 4 مدنيين وإصابة 33آخرين بينهم أطفال ونساء في قصف للحوثيين بتعز

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مقتل 4 مدنيين وإصابة 33آخرين بينهم أطفال ونساء في قصف للحوثيين بتعز مقتل 4 مدنيين وإصابة 33آخرين بينهم أطفال ونساء في قصف للحوثيين بتعز

قصف على تعز – أرشيفية

قتل 4 مدنيين، وأصيب 33 آخرين بينهم 10 أطفال وعدد من النساء، في قصف ميليشيات الحوثيين وصالح عددا من الأحياء السكنية بمدينة تعز.

وقالت مصادر المقاومة في تعز، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الميليشيات قصفت بالدبابات ومدافع الهاون أحياء الكوثر والجحملية وثعبات وعصيفرة مما أدى إلى تدمير وحرق عدد من المنازل .

وأضافت المصادر أن هذا القصف من قبل المليشيات جاء بعد الخسائر التى تعرضوا لها وتمكن قوات الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع كانوا يحتلونها وتطهير المنازل التى كانت عناصر القناصة تتمركز فيها وتقتل المدنيين .

و ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن المعارك التى وقعت أمس على مختلف الجبهات وقصف طائرات دول التحالف العربى أدى إلى مقتل 12 من الميليشيات وإصابة 24 فى حين قتل 5 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 35 آخرين.

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