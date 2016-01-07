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جوكوفيتش ونادال إلى ربع النهائي بطولة الدوحة للتنس

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جوكوفيتش ونادال إلى ربع النهائي بطولة الدوحة للتنس جوكوفيتش ونادال إلى ربع النهائي بطولة الدوحة للتنس

أرشيفية

واصل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا تحقيق نتائجه الجيدة بفوزه السهل على الإسباني فرناندو فيرداسكو 6-2 و6-2 في الدور الثاني من دورة الدوحة الدولية للتنس.
> وفي الدور ربع النهائي سيلتقي جوكوفيتش مع الأرجنتيني ليوناردو ماير المصنف ثامنا والفائز على الإسباني بابلو إندوخار 6-2 و6-4.

وكان جوكوفيتش أنهى العام 2015 في أحلى صوره، إذ أحرز 11 لقبا منها 3 في بطولات الغراند سلام (أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية).

وأنهى جوكوفيتش واحدا من أفضل المواسم في تاريخ التنس بعد أن حقق 82 فوزا مقابل 6 هزائم فقط أي بنسبة نجاح وصلت إلى 93.2%.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا بفوزه على الهولندي روبن هازه 6-3 و6-2، وكان نادال تخطى مواطنه بابلو كارينيو بصعوبة، الثلاثاء، في الدور الأول وهو سيلتقي في ربع النهائي مع الروسي أندري كوزنتسوف الفائز على اللاتفي ريكارداس بيرانكيس 7-6 (8-6) و6-1.

وتأهل إلى الدور ذاته الفرنسي جيريمي شاردي بفوزه على مواطنه بول هنري ماتيو 6-2 و6-4.

وفي الدور المقبل يلعب شاردي مع الأوكراني إيليا مارتشنكو الفائز على الروسي تيموراز غاباشفيلي 6-4 و6-2

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