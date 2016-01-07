جوكوفيتش ونادال إلى ربع النهائي بطولة الدوحة للتنس

واصل الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول عالميا تحقيق نتائجه الجيدة بفوزه السهل على الإسباني فرناندو فيرداسكو 6-2 و6-2 في الدور الثاني من دورة الدوحة الدولية للتنس.

> وفي الدور ربع النهائي سيلتقي جوكوفيتش مع الأرجنتيني ليوناردو ماير المصنف ثامنا والفائز على الإسباني بابلو إندوخار 6-2 و6-4.

وكان جوكوفيتش أنهى العام 2015 في أحلى صوره، إذ أحرز 11 لقبا منها 3 في بطولات الغراند سلام (أستراليا المفتوحة وويمبلدون الإنجليزية وفلاشينغ ميدوز الأميركية).

وأنهى جوكوفيتش واحدا من أفضل المواسم في تاريخ التنس بعد أن حقق 82 فوزا مقابل 6 هزائم فقط أي بنسبة نجاح وصلت إلى 93.2%.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي الإسباني رافائيل نادال المصنف ثانيا بفوزه على الهولندي روبن هازه 6-3 و6-2، وكان نادال تخطى مواطنه بابلو كارينيو بصعوبة، الثلاثاء، في الدور الأول وهو سيلتقي في ربع النهائي مع الروسي أندري كوزنتسوف الفائز على اللاتفي ريكارداس بيرانكيس 7-6 (8-6) و6-1.

وتأهل إلى الدور ذاته الفرنسي جيريمي شاردي بفوزه على مواطنه بول هنري ماتيو 6-2 و6-4.

وفي الدور المقبل يلعب شاردي مع الأوكراني إيليا مارتشنكو الفائز على الروسي تيموراز غاباشفيلي 6-4 و6-2