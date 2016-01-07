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الزراعة تسلم الدفعة الثانية من التعويضات للمزارعين المتضررين بسيناء

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الزراعة تسلم الدفعة الثانية من التعويضات للمزارعين المتضررين بسيناء الزراعة تسلم الدفعة الثانية من التعويضات للمزارعين المتضررين بسيناء
أكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم صرف الدفعة الثانية من تعويضات المزارعين فى المحافظة، الذين تضررت مزارعهم نتيجة الأحداث الأمنية التى تشهدها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

وقال عاطف مطر إنه تم تسليم الدفعة الثانية من الشيكات الخاصة بالتعويضات لعدد 127 مزارعًا قيمتها 15.5 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المزارع المتضررة فى مناطق ساحل البحر ومحيط الطريق الدولى بالعريش والشيخ زويد ورفح، وكانت مزروعة بأشجار الخوخ والزيتون والنخيل.

يذكر أنه سبق صرف تعويضات المرحلة الأولى لعدد 386 مزارعا فى رفح والشيخ زويد فى مناطق ساحل البحر ومحيط الطريق الدولى، وأنه سيتم مواصلة صرف التعويضات المقدرة للمزارعين بإجمالى أكثر من 1000 مزارع فى العريش والشيخ زويد ورفح، وتصل قيمتها إلى 72 مليون جنيه عن المساحات الزراعية المتضررة والمقدرة بنحو 128 ألف فدان، حيث سبق حصرها وتحديد مساحاتها وأسماء المزارعين المالكين لها، وتم رفعها إلى الجهات التنفيذية المختصة لتعويضهم.

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مصر 365