أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مفاجأة.. ممارسة السباحة 60 دقيقة أسبوعيا يعطل جينات السمنة

Google+ Print
مفاجأة.. ممارسة السباحة 60 دقيقة أسبوعيا يعطل جينات السمنة مفاجأة.. ممارسة السباحة 60 دقيقة أسبوعيا يعطل جينات السمنة
نتائج جديدة ومذهلة ستغير تماما الوسائل التقليدية المتبعة لعلاج مرض السمنة، كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ماكماستر الكندية، حيث أكدت أن الرياضة لها اليد العليا فى محاربة مرض السمنة وليست الحمية الغذائية المشددة كما يعتقد الكثيرون.

وأوضح الباحثون أن ممارسة ساعة واحدة من السباحة أو الهرولة "المشى السريع" يساهم فى مكافحة مرض السمنة بفاعلية أكبر من اتباع حمية غذائية مشددة، وما يصاحبها من الحساب الممل للسعرات الحرارية للأطعمة، وذلك حسبما أشارت نتائج الدراسة التى شملت 17400 شخص تقريبا، تم اختيارهم من 17 دولة، واستمرت فترة المتابعة 3 سنوات كاملة، كثفوا أبحاثهم خلالها على 17 جيناً يتسبب فى السمنة.

وكشفت النتائج أن ممارسة رياضتى السباحة أو الهرولة لمدة 60 دقيقة أسبوعياً يساهم فى منع التأثيرات الضارة لأحد الجينات الرئيسية المتسببة فى الإصابة بمرض السمنة (ويعرف باسم FTO) بنسبة 75%، وهو ما يساهم فى علاج هذا المرض الذى يصيب مئات الملايين من الأشخاص حول العالم.

جدير بالذكر أن الأبحاث الطبية السابقة قد كشفت فاعلية ممارسة الأنشطة البدنية فى تحويل البيضاء الضارة المتراكمة بأجسامنا إلى نوع آخر يعرف باسم الدهون البنية، وهو نوع صحى يساهم فى تسريع معدل حرق الدهون والتخلص من السعرات الحرارية الزائدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب