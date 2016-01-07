ضبط 7 كيلو بانجو فى حملة أمنية بأسوان

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول أسوان والقوة المرافقة من ضبط 3 عاطلين بحيازتهم 7 كيلو جرامات من مخدر البانجو وسلاح أبيض.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان اليوم إخطارا يفيد بتمكن رجال المباحث خلال حملة أمنية بمدينة أسوان بقيادة العميد خالد إبراهيم مدير إدارة البحث الجنائى والعميد محمود عوض رئيس مباحث مديرية أمن أسوان من ضبط المتهم "مصطفى. م" - 27 سنة - و"محمود. ح" - 30 سنة - و"أحمد. ح" - 30 سنة - محل إقامتهم مدينة أسوان وبحيازتهم كمية من نبات البانجو المخدر معبأة فى لفافات وسكين ومبلغ 2080 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 251 إدارى قسم أول أسوان وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة للتحقيق.