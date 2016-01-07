سقوط قوادة تستقطب العرب لممارسة الدعارة فى شرم الشيخ

نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين، مساعد الوزير، من ضبط ساقطة تمارس وتسهل أعمال الدعارة وتقوم باستقطاب راغبى المتعة الجنسية من السائحين العرب بشرم الشيخ.

جاء ذلك عقب تلقى اللواء علاء السباعى، مدير مباحث الإدارة إخطارا يفيد بقيام فتاة عشرينية تستغل إتقانها اللهجات الخليجية وعلاقتها المتشعبة بالساقطات واستقطاب راغبى المتعة الحرام من السائحين العرب بمقابل مادى.

وتأكيدًا على ضبط كل أشكال الجريمة بكل صورها، كلف العميد أشرف يعقوب، مدير إدارة شرطة السياحة بجنوب سيناء، بتشكيل فرق بحث وتحرى لضبط المتهمة فى نطاق جنوب سيناء بإشراف العقيد إبراهيم الحديدى، مفتش المباحث وعلى الفور قاد العقيد خالد المليجى، رئيس مباحث شرطة السياحة بجنوب سيناء، إجراء التمشيط على المنشآت السياحية.

وأكدت تحريات المقدم وليد عابدين، رئيس مباحث سياحة شرم الشيخ أن تلك الفتاة تقوم باستضافة الشباب العرب إلى المدن السياحية وتقوم بتوفير ساقطات لهم مقابل عمولة كبيرة وتوفر لهم المسكن كما تقوم المتهمة بممارسة الجنس الحرام مع آخرين.

وبعد إنهاء الإجراءات تمكن الرائد هانى قدادة والنقيب أحمد بندارى والنقيب محمد سيف رجال شرطة السياحة من ضبط المتهمة "د.ا" أثناء قيامها بالاتفاق مع السائحين العرب عقب إقامتها فى أحد الفنادق بشرم الشيخ، لإغراء راغبى المتعة وقضاء ليلة حمراء 2000 جنيه فى الساعة الواحدة، وبمواجهتها ادعت أنها ليبية الجنسية وبالفحص تبين أنها مصرية ولا تحمل بطاقة شخصية وتقيم فى دار السلام بالقاهرة.

وعقب ذلك اعترفت بما هو منسوب إليها، وأضافت أنها اتجهت إلى هذا المجال كمصدر دخل رئيسى لها ولآخرين تقودهم لتلك الأفعال وبفحص هاتفها تبين العديد من الاتفاقيات التى تدل على جريمتها وأنها عضو فعال فى شبكة دولية.

وبالعرض على اللواء خالد مروان، مساعد المدير العام للشرطة السياحية لمنطقة القناة، أمر بتحرير المحضر اللازم وإرسالها إلى جهات التحقيق.