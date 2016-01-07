الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارًا شديد الرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

و تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار غربا قد تمتد الى مناطق من الوجة البحرى والقاهرة مساء.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فهو مضطرب جدا و ارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار الرياح السطحية جنوبية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة 22 والاسكندرية 20 بينما تنخفض مساءا لتصل لـ 13 بالقاهرة و8 بالاسكندرية.