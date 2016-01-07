أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارًا شديد الرودة ليلًا

Google+ Print
الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارًا شديد الرودة ليلًا الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارًا شديد الرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس،  طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

و تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الانحاء تكون مثيرة للرمال والاتربة وتؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار غربا قد تمتد الى مناطق من الوجة البحرى والقاهرة مساء.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فهو مضطرب جدا و ارتفاع الموج من ثلاثة إلى أربعة أمتار الرياح السطحية جنوبية غربية أما البحر الأحمر فهو معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف المتر الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة 22 والاسكندرية 20 بينما تنخفض مساءا لتصل لـ 13 بالقاهرة و8 بالاسكندرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا