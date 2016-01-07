وزير الخارجية السعودى يزور باكستان لإجراء مباحثات بشأن مكافحة الإرهاب

>أعلن مسؤولون اليوم الخميس أن وزير الخارجية السعودى عادل الجبير سوف يصل باكستان اليوم لإجراء مباحثات بشأن مشاركة باكستان فى التحالف العسكرى للدول الإسلامية ضد الإرهاب .

وقال دبلوماسيون فى إسلام آباد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) إن الجبير سوف يلتقى بمسؤولين باكستانيين من بينهم رئيس الوزراء نواز شريف.

وكانت الرياض قد أعلنت الشهر الماضى تشكيل تحالف للدول الإسلامية ، يضم 34 دولة لمحاربة الإرهاب ، ولكنها استثنت عدة دول منها إيران والعراق وأفغانستان .

ويشار إلى أن حدة التوتر زادت مؤخرا بين دول الخليج ذات الأغلبية السنية وإيران ذات الأغلبية الشيعية ، عقب إعدام السعودية لرجل دين شيعى بارز السبت الماضى .

وقالت باكستان فى بادىء الأمر إنها فوجئت بضمها فى التحالف المناهض للإرهاب ، ولكنها أعلنت لاحقا أنها سوف تشارك فى التحالف إعتمادا على معرفة تفاصيل التحالف .

وقال دبلوماسى بوزارة الخارجية الباكستانية ، رفض ذكر اسمه " هذا بالضبط سبب مجىء الوزير " مضيفا " سوف يخبرنا بمعالم التحالف ".

وكانت إسلام آباد قد فاجأت المراقبين عندما رفضت طلبا للرياض العام الماضى لإنضمامها للتحالف ضد المتمردين الحوثيين فى اليمن .