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تقارير إسرائيلية: تحسن فى التنسيق الأمنى مع الفلسطينيين فى الآونة الأخيرة

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تقارير إسرائيلية: تحسن فى التنسيق الأمنى مع الفلسطينيين فى الآونة الأخيرة تقارير إسرائيلية: تحسن فى التنسيق الأمنى مع الفلسطينيين فى الآونة الأخيرة

>أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية "تلاحظ تحسنا فى التنسيق الأمنى مع الفلسطينيين فى الآونة الأخيرة".

ووفقا لصحيفة "هاآرتس" ، فقد أشارت الأجهزة فى تقرير قدمته إلى المستوى السياسى إلى أن "السلطة الفلسطينية باتت تتخذ إجراءات لتقليص حجم التحريض على العنف فى وسائل الإعلام الرسمية".

وأضافت أن السلطة "تنشر عددا أكبر من أفراد قوات الأمن بالزى العسكرى فى بؤر الاحتكاك فى الضفة الغربية بغية منع المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات من الجيش".

وقالت إن "أجهزة الأمن الفلسطينية استأنفت حملة الاعتقالات فى صفوف نشطاء الذراع المسلحة لحركة حماس فى الضفة" .

وزعمت أن "الأجهزة الأمنية أوصت المستوى السياسى بتقديم سلسلة من بوادر حسن النية تجاه الفلسطينيين ومن بينها المصادقة على مشاريع بنى تحتية فى الضفة".
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