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مفاجأة.. قانون دور العبادة يعاقب بالحبس من يعطلون بناء الكنائس

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مفاجأة.. قانون دور العبادة يعاقب بالحبس من يعطلون بناء الكنائس مفاجأة.. قانون دور العبادة يعاقب بالحبس من يعطلون بناء الكنائس
كشفت مصادر كنسية عن تعديلات جديدة تضمنها قانون دور العبادة الموحد المنتظر عرضه على مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، حيث أكد المصدر أن القانون يتضمن ضمن مواده عقوبات بالحبس والغرامة لأى موظف عمومى يتسبب فى تعطيل أو تعنت بناء دار عبادة استوفت شروط البناء واشتراطات القانون، من حيث موافقة رئيس الطائفة الدينية والحى والمهندس المختص.

وقال المصدر الذى رفض الإفصاح عن اسمه، إن اجتماعا عقد الأسبوع الماضى بين اللجنة القانونية بالكنيسة الإنجيلية ومسئولين بوزارة العدالة الانتقالية من أجل إطلاع الكنيسة على مشروع القانون أسوة بالكنيسة الأرثوذكسية التى زارها الوزير مجدى العجاتى، وأطلع البابا تواضروس على المسودة.

ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون يتضمن العديد من الاشتراطات التى تضمن للأقباط حقوقهم فى بناء الكنائس، كما تتضمن مواد تختص بالتعلية وإعادة بناء دور العبادة القائمة بالفعل، وكذلك مبانى الخدمات التابعة لها والمدارس والمستشفيات الكنسية.


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