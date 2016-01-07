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للطلاب.. 7 نصائح علشان تصحصح أثناء المذاكرة وتنسى النوم

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للطلاب.. 7 نصائح علشان تصحصح أثناء المذاكرة وتنسى النوم للطلاب.. 7 نصائح علشان تصحصح أثناء المذاكرة وتنسى النوم
يعانى الطلاب فى فترة الامتحانات وما قبلها من الميل الشديد للنوم أثناء المذاكرة، وهو ما يقلل قدرة الطالب على التركيز والاستذكار الأمثل.. ويقدم الموقع الأمريكى "هاو كاست" 7 خطوات يمكن أن يمارسها الطلاب أثناء المذاكرة للتغلب على النوم ، وهى..

1- تعرض العين للضوء


>عند الشعور بالنوم أثناء المذاكرة يفضل تعرض العين للضوء سواء الشمس أو لمبة كهربائية قوية، وذلك لتنبيه الجسم بأهمية الاستيقاظ.

2- تناول المياه


>بالإضافة إلى أهمية المياه للجسم فى كل الأوقات إلا أنها من أدواتك الصحية للاستيقاظ عند شعورك بالنوم أثناء المذاكرة، ويمكن استبدالها مرتين بالقهوة حتى تعطيك قدرة على التركيز.

3- التريض فى الغرفة


>يساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الجسم وعلى الاستيقاظ والتركيز فى المذاكرة.

4- التعرض للهواء الطبيعى


>ويكون ذلك عن طريق فتح شباك الغرفة واستنشاق الهواء الطبيعى وفى حالة توفر حديقة للمنزل يمكن الخروج إليها، أو تشغيل جهاز التكييف على درجة حرارة باردة لوقت قليل.

5- تناول اللبان


>"اللبان" له أهمية كبيرة فى عملية الاستيقاظ لأن رائحته نفاذة، وحركة الفكين تساعد الطالب على الاستيقاظ.

6- مساج سريع للرقبة


>بحركات ثابتة ودائرية نقوم بعمل "مساج" سريع للرقبة واليدين.

7- الاستماع إلى الأغانى


>وأخيرا الاستماع إلى أغانى أو موسيقى عالية لمدة 5 دقائق، فهى تعمل على تنبيه العقل.

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