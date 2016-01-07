القبض على سائق و3 أخرين هاربين من أحكام بالمؤبد فى القاهرة

تمكن النقيب أحمد سليم من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو هشام أحمد سعيد عبد الوهاب 23 سنة سائق، كما تمكن النقيب محمد محمد جعفر من مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المدعو شريف شعبان نصر 31 سنة عاطل لإدانتهم فى قضيتى اتجار فى مواد مخدرة وصادر ضدهم احكام قضائية بالمؤبد.

فيما تمكن النقيب أحمد محمد مطاوع من مباحث قسم شرطة السلام ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو محمد عبد المرضى عبد الغفار27 سنة عامل، وتمكن النقيب محمد على أبو العطا من مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو عمرو نادر حسين 23 سنة عامل والصادر ضده حكماً بالسجن المؤبد لإتهامه فى قضية "قتل".