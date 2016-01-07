أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على سائق و3 أخرين هاربين من أحكام بالمؤبد فى القاهرة

Google+ Print
القبض على سائق و3 أخرين هاربين من أحكام بالمؤبد فى القاهرة القبض على سائق و3 أخرين هاربين من أحكام بالمؤبد فى القاهرة
تمكن النقيب أحمد سليم من مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو هشام أحمد سعيد عبد الوهاب 23 سنة سائق، كما تمكن النقيب محمد محمد جعفر من مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط المدعو شريف شعبان نصر 31 سنة عاطل لإدانتهم فى قضيتى اتجار فى مواد مخدرة وصادر ضدهم احكام قضائية بالمؤبد.

فيما تمكن النقيب أحمد محمد مطاوع من مباحث قسم شرطة السلام ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو محمد عبد المرضى عبد الغفار27 سنة عامل، وتمكن النقيب محمد على أبو العطا من مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو عمرو نادر حسين 23 سنة عامل والصادر ضده حكماً بالسجن المؤبد لإتهامه فى قضية "قتل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365