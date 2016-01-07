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أمن سوهاج يلقى القبض على عامل وموظف بالأوقاف لانتمائهما لجماعة الإخوان

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أمن سوهاج يلقى القبض على عامل وموظف بالأوقاف لانتمائهما لجماعة الإخوان أمن سوهاج يلقى القبض على عامل وموظف بالأوقاف لانتمائهما لجماعة الإخوان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى إطـار سياسية الوزارة لتحقيق الاستقرار الأمنى ومتابعة وملاحقة بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان ‏الإرهابية لإجهاض أى محاولة لتعكير صفو الأمن العام بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا برئاسة الرائد المزمل نافع، رئيس مباحث المركز وضباط إدارة الأمن الوطنى بسوهاج بالتنسيق وفرع الأمن العام من ‏استهداف بعض عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، حيث أسفر ذلك عن ضبط ‏"على. م. ع" 30 سنة عامل، أحمد. ع. م " 48 سنة موظف بالأوقاف ويقيمان دائرة مركز طهطا وذلك لانتمائهما لتنظيم الإخوان الإرهابى ومحاولة إحياء النشاط السرى للتنظيم.

جارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين بمعرفة إدارة الأمن الوطنى بسوهاج. ‏

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مصر 365