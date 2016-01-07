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ضبط هارب من سجن أبو زعبل بـ"رأس سدر"

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ضبط هارب من سجن أبو زعبل بـ"رأس سدر" ضبط هارب من سجن أبو زعبل بـ"رأس سدر"
تمكنت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء من ضبط هارب من السجن خلال يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة بالسجن المشدد 15 سنة .

تلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء بلاغا من رئيس مباحث رأس سدر يفيد بتردد المتهم بالمنطقة، حيث وردت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة رأس سدر تفيد بتردد "حامد.س.م" هارب من سجن أبو زعبل فى يناير 2011 أثناء تنفيذه عقوبة السجن المشدد 15 سنة فى القضية رقم 35957/2015 جنايات السلام، - على منطقة السوق التجارى بأبوصوير بدائرة القسم رأس سدر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بجنوب سيناء، تم عمل عدة أكمنة، وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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