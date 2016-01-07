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السيطرة على حريق محزن أخشاب بأبو كبير فى الشرقية

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السيطرة على حريق محزن أخشاب بأبو كبير فى الشرقية السيطرة على حريق محزن أخشاب بأبو كبير فى الشرقية
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق فى مخزن أخشاب بمنطقة أرض الفدان بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعد أن نشبت النيران فيه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بعد دفع قوات الحماية المدنية بأربع سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمخزن أخشاب بمنطقة أرض الفدان بمدنية أبو كبير، وتبين أن المخزن مساحته قيراطان وتم انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.


>- الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محزن أخشاب بأبو كبير فى الشرقية

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