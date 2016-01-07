الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والرمال على معظم الأنحاء.. اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، غد الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية وباقى الأنحاء، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.
وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للأتربة والرمال وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، وقد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة مساءً .
وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.
وتسجل درجات الحرارة فى مصر غدا:
القاهرة
الصغرى 13 درجة و22 للعظمى، وفى
الإسكندرية
8 صغرى 20 عظمى،
مرسى مطروح
12 للصغرى 20 للكبرى،
بورسعيد
إلى 11 صغرى 22 للعظمى، وفى
دمياط
11 صغرى 21 للعظمى،
والإسماعيلية
11 للصغرى 23 للعظمى، وفى
السويس
11 للصغرى 23 للعظمى،
العريش
الصغرى 9 العظمى 25،
نخل
الصغرى 3 العظمى 24،
طابا
الصغرى 5 العظمى 22، الطور الصغرى 11 العظمى 24،
مرسى علم
الصغرى 13 العظمى 26، الغردقة الصغرى 12 العظمى 27،
شرم الشيخ
الصغرى 14 العظمى 24،
رفح
الصغرى 8 العظمى 25،
كاترين
الصغرى 5 العظمى 19،
سيوة
الصغرى 7 العظمى 22،
المنيا
الصغرى 7 العظمى 23،
الفيوم
الصغرى 9 العظمى 23،
رأس سدر
الصغرى 10 العظمى 25،
أبو سمبل
الصغرى 7 العظمى 24،
وسط الدلتا
الصغرى 11 العظمى 24،
أسيوط
الصغرى 5 العظمى 24،
سوهاج
الصغرى 6 العظمى 23،
الأقصر
الصغرى 7 العظمى 25،
أسوان
الصغرى 10 العظمى 25،
شلاتين
الصغرى 13 العظمى 26،
حلايب
الصغرى 14 العظمى 24،
الوادى الجديد
الصغرى 4 العظمى 24،
قنا
الصغرى 7 العظمى 24،
نويبع
الصغرى 14 العظمى 25، السلوم الصغرى 10 العظمى 20.
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