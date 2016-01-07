الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والرمال على معظم الأنحاء.. اليوم

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، غد الخميس، طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية وباقى الأنحاء، شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للأتربة والرمال وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والأحمر، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربا، وقد تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى والقاهرة مساءً .

وبالنسبة لحالة البحرين، البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب جدا، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والبحر الأحمر معتدل، تصاحبه الرياح الشمالية غربية، وارتفاع الأمواج من متر ونصف إلى مترين.

وتسجل درجات الحرارة فى مصر غدا:

القاهرة

الإسكندرية

مرسى مطروح

بورسعيد

دمياط

والإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

مرسى علم

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

الصغرى 13 درجة و22 للعظمى، وفى8 صغرى 20 عظمى،12 للصغرى 20 للكبرى،إلى 11 صغرى 22 للعظمى، وفى11 صغرى 21 للعظمى،11 للصغرى 23 للعظمى، وفى11 للصغرى 23 للعظمى،الصغرى 9 العظمى 25،الصغرى 3 العظمى 24،الصغرى 5 العظمى 22، الطور الصغرى 11 العظمى 24،الصغرى 13 العظمى 26، الغردقة الصغرى 12 العظمى 27،الصغرى 14 العظمى 24،الصغرى 8 العظمى 25،الصغرى 5 العظمى 19،الصغرى 7 العظمى 22،الصغرى 7 العظمى 23،الصغرى 9 العظمى 23،الصغرى 10 العظمى 25،الصغرى 7 العظمى 24،الصغرى 11 العظمى 24،الصغرى 5 العظمى 24،الصغرى 6 العظمى 23،الصغرى 7 العظمى 25،الصغرى 10 العظمى 25،الصغرى 13 العظمى 26،الصغرى 14 العظمى 24،الصغرى 4 العظمى 24،الصغرى 7 العظمى 24،الصغرى 14 العظمى 25، السلوم الصغرى 10 العظمى 20.