وفد صينى يصل القاهرة للإعداد لزيارة الرئيس تشى جين بينج مصر

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس، تشن فانج مدير إدارة المراسم بالخارجية الصينية قادما على رأس وفد كبير من بكين فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام.

ويضم الوفد المرافق لمدير المراسم الصينية 16 من كبار مسئولى البروتوكول والأمن الصينى وكان فى استقبالهم بصالة كبار الزوار سفير الصين لدى مصر.

وصرحت مصادر دبلوماسية شاركت فى استقبال الوفد الصينى، بأن الوفد سيلتقى خلال زيارته كبار المسئولين للإعداد لزيارة الرئيس الصينى تشى جين بينج لمصر فى 20 يناير الحالى، والتى تعد الأولى لرئيس صينى لمصر منذ 12 عاما ومراجعة جدول الزيارة واللقاءات والفعاليات التى سيشارك فيها خلال زيارته لمصر.

وكان تشانج مينج نائب وزير خارجية الصين قد أنهى أمس الأربعاء زيارة لمصر التقى خلالها كبار المسئولين ومن بينهم وزير الخارجية سامح شكرى والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربى للإعداد لزيارة الرئيس الصينى.