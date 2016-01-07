مقتل 4 مدنيين واصابة 33 بينهم 10 أطفال فى قصف للميليشيات على تعز

>قصفت ميليشيات الحوثيين وصالح عددا من الأحياء السكنية بمدينة تعز ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 33 بينهم 10 أطفال وعدد من النساء .

وأوضحت مصادر المقاومة فى تعز أن الميليشيات قصفت بالدبابات ومدافع الهاون أحياء الكوثر والجحملية وثعبات وعصيفرة مما أدى إلى تدمير وحرق عدد من المنازل .

وقالت المصادر أن هذا القصف من قبل المليشيات جاء بعد الخسائر التى تعرضوا لها وتمكن قوات الجيش والمقاومة من السيطرة على مواقع كانوا يحتلونها وتطهير المنازل التى كانت عناصر القناصة تتمركز فيها وتقتل المدنيين .

وعلى صعيد العمليات العسكرية ذكر المركز الإعلامى للمجلس العسكرى بتعز أن المعارك التى وقعت أمس على مختلف الجبهات وقصف طائرات دول التحالف العربى أدى إلى مقتل 12 من الميليشيات وإصابة 24 فى حين قتل 5 من عناصر الجيش والمقاومة وأصيب 35 .

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