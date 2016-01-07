أهالي قرية نفيشة بالإسماعيلية يطالبون بوحدة صحية والاهتمام بالنظافة

مشاكل أهالى القرية



>لاتوجد وحدة صحية

عودة عمل الطوارئ والرمد

أكوام القمامة

وحدة صحية جديدة

غرف خرسانية لتجميع القمامة

قرية نفيشة إحدى القرى التابعة لمركز الإسماعيلية وتبعد عن الإسماعيلية 5 كيلومتر تقريبا تجاه الجنوب وهى من القرى التى شهدت أحداث وطنية فى أثناء حرب الاستنزاف والعبور وناضل أهلها ضد الاحتلال الانجليزي قبل ثورة 23 يوليو وهى مسقط رأس الشهيد عمر الفرك الذي أغلق بجسده ثغرة الدفرسوار الثناء حرب الاستنزاف لكي تعبر كتيبته القتالية المنطقة دون إصابة ويستشهد الفرك دفاعا عن الوطن وتم إطلاق أسمة على أحد المدارس بقرية نفيشة>القرية أهلها من البسطاء معظمهم من العمال وأصحاب الحرف وقليل منهم من يعمل بالزراعة وتمتد إلى قرية ابوعطوة جنوبا والبهتينى شمالا وتقع عند ملتقى أكثر من طريق رئيسي طريق السويس الاسماعيلية وطريق الإسماعيلية القاهرة المدخل القديم قبل تحويله إلى الدائري ليمر بمدينة المستقبل ومطالب الاهالى بسيطة فهم يطالبون بوحدة صحية حتى لاينتقلوا إلى الإسماعيلية ويطالبون بنظافة القرية من القمامة>ويقول على الغريب احد مواطني القرية أن قرية نفيشة قريبة من الإسماعيلية وكان يوجد بها مستشفى الطوارئ ومستشفى الرمد وكنا لانحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى العام بالإسماعيلية نظرا لوجود خدمة طبية وأطباء ومنذ سنوات قليلة تم إغلاق مستشفى الطوارئ والرمد وتحويلهما إلى مخازن ولا يوجد بهما اى أطباء أوخدمة فأصبحنا بدون مستشفى أو حتى وحدة صحية ولا يوجد أمام الاهالى سوى الذهاب الى الإسماعيلية للعلاج>ويطالب محمد محروس بإعادة مستشفى الطوارئ والرمد للعمل مرة اخرى وخاصة أن المبنى مازال موجود ويصلح للعمل وموجود بمكان متميز يخدم القرية والإسماعيلية كلها وسوف تخدم توابع القرية مثل ابوشحاتة والدبابات والزغابة والزهراء والعمدة والضبعية>وأشار سمير سليمان إلى ضرورة تدخل الوحدة المحلية للقرية للحد من أكوام القمامة المنتشرة بالقرية والمناطق المجاورة والاهتمام برفع القمامة أولا بأول حتى لاتتراكم وتسبب روائح كريهة تضر بالمواطنين وزيادة عدد صناديق القمامة مؤكدا أن عدد من الاهالى لديهم الاستعداد للمشاركة فى النظافة ومساعدة الوحدة المحلية للقرية للتخلص من أكوام القمامة>ومن جانبها قالت سعاد أحمد رئيس قرية نفيشة أن مشكلة الوحدة الصحية جارى فتح وحدة ابوعطوة الصحية للعمل طوال ال24 ساعة لخدمة اهالى القرية وتوابعها ولحل مشكلة عدم وجود وحدة صحية كما تم إعداد مذكرة بخصوص مستشفى الرمد والطوارئ المغلقتين وأسباب وكيفية الاستفادة منهما وإعادتهما للعمل مرة اخرى>وبخصوص النظافة تم التنسيق مع إدارة تحسين البيئة بالمرور على الشوارع بشكل يومي ونقل القمامة أول بأول وعدم تراكمها فى الشوارع ويتم نقلها فى أماكن بعيدة عن الكتلة السكنية بالإضافة إلى أعمال تطوير القرية ودهانات الشوارع وإنشاء حجرات خراسانية لتكون وحدات تجميع للقمامة حتى يسهل نقلها بعد ذلك



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