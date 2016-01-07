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البنتاجون: "داعش" لديه ما بين 20 و30 ألف مقاتل فى العراق وسوريا

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البنتاجون: "داعش" لديه ما بين 20 و30 ألف مقاتل فى العراق وسوريا البنتاجون: "داعش" لديه ما بين 20 و30 ألف مقاتل فى العراق وسوريا

>كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن أن عدد عناصر تنظيم "داعش" يتراوح حاليا ما بين عشرين وثلاثين ألفا داخل العراق وسوريا.

وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" الكولونيل ستيف وارين "إن هناك نوعين من العناصر إما عناصر أجنبية وهم الأكثر نشاطا وتشددا أو عناصر يتم تجنيدها محليا".

وأوضح وارين أن العناصر الأجنبية تعتبر الصفوة حيث يتميزون بمستوى أفضل فى التدريب ولديهم أفضل المعدات كما يتقاضون رواتب أفضل من العناصر المحلية الذين يأتون فى مرتبة أقل، مشيرا إلى أن العناصر الأجنبية هى التى تحاول قوات التحالف الدولى استهدافها.

وأكد وارين، فى تصريحات صحفية من بغداد، أن طائرات التحالف الدولى واصلت زيادة وتيرة وكثافة الضربات الجوية ضد عناصر تنظيم "داعش" فى العراق وسوريا، مشيرا إلى أن ما يقدر بألفين وخمسمائة من العناصر المعادية قُتِلوا فى الغارات الجوية التى نفذتها قوات التحالف فى شهر ديسمبر الماضى.

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