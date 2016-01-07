قوات الجيش اليمنى والمقاومة تقترب من العاصمة صنعاء

>أعلنت المقاومة الشعبية فى صنعاء أن قوات الجيش والمقاومة تقدموا 25 كيلومترا فى مديرية نهم شمال شرق محافظة صنعاء وأصبحوا على بعد 9 كيلومترات من مديرية بنى حشيش لتقترب أكثر من العاصمة صنعاء.

وقال الشيخ عبدالله الشندقى المتحدث باسمبصنعاء، فى تصريحات للمكتب الإعلامى للمقاومة الشعبية لإقليم أزال، إن عناصر المليشيات حاولوا عدة مرات استعادة مواقع فقدوها من بينها جبل الصلب فى مديرية نهم غير أن محاولاتهم باءت بالفشل، وتعرضوا لخسائر كبيرة.

وأكد أن مواقع المليشيات فى العاصمة أصبحت مكشوفة لدى المقاومة والجيش ولكن لن نستهدفها خشية سقوط ضحايا مدنيين.

وأشار إلى أن المقاومة سيطرت على موقعين للمليشيات منطقة المخدرة بمديرية صرواح بمحافظة مأرب المجاورة لمديريات صنعاء وتم أسر عشرة منهم خلال معارك الأمس فيما سقط قتلى وجرحى منهم.