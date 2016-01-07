تنجيل وتطوير 140 منشأة رياضية بـ 74 مليون جنيه فى المنيا

قالت مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا في تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع " أن المديرية انتهت من أعمال إنشاءات جديدة وتنجيل صناعي وتطوير وإنارة عدد 140 منشأة رياضية على مستوى جميع مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليون و780 ألف جنيه ، كما بدأت أعمال تطوير إستاد المنيا .

وأكدت انه تم الانتهاء من تنجيل عدد 80 ملعب صناعى بالمنيا وإنشاء 6 ملاعب بكل من المنيا ـ ملوى ـ سمالوط، إضافة إلى إنهاء أعمال تطوير 24 مركز للشباب وإنارة عدد 17 ملعب وإنشاء نادي لمتحدى الإعاقة وعدد 4حمامات للسباحة ، كما تم الانتهاء من أعمال إنشائية أخرى لعدد 5 مراكز شباب بمراكز المنيا ـ ديرمواس ـ سمالوط .

واضافت ان العام الحالي سوف يشهد تطور كبير وإنشاءات جديدة في كثير من المنشات وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية التي تهتم في المقام الاول بالشباب وكيفية التواصل معهم