أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تنجيل وتطوير 140 منشأة رياضية بـ 74 مليون جنيه فى المنيا

Google+ Print
تنجيل وتطوير 140 منشأة رياضية بـ 74 مليون جنيه فى المنيا تنجيل وتطوير 140 منشأة رياضية بـ 74 مليون جنيه فى المنيا
قالت مريم أسعد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا في تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع " أن المديرية انتهت من أعمال إنشاءات جديدة وتنجيل صناعي وتطوير وإنارة عدد 140 منشأة رياضية على مستوى جميع مراكز المحافظة بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليون و780 ألف جنيه ، كما بدأت أعمال تطوير إستاد المنيا .

وأكدت انه تم الانتهاء من تنجيل عدد 80 ملعب صناعى بالمنيا وإنشاء 6 ملاعب بكل من المنيا ـ ملوى ـ سمالوط، إضافة إلى إنهاء أعمال تطوير 24 مركز للشباب وإنارة عدد 17 ملعب وإنشاء نادي لمتحدى الإعاقة وعدد 4حمامات للسباحة ، كما تم الانتهاء من أعمال إنشائية أخرى لعدد 5 مراكز شباب بمراكز المنيا ـ ديرمواس ـ سمالوط .

واضافت ان العام الحالي سوف يشهد تطور كبير وإنشاءات جديدة في كثير من المنشات وذلك تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية التي تهتم في المقام الاول بالشباب وكيفية التواصل معهم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365