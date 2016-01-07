هاشتاج "حمدين صباحى" يتصدر تويتر .. ومغرد: أنت بتظهر فى يناير بس

تصدر هاشتاج حمل عنوان "حمدين صباحى" قائمة الهاشتاجات على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، وذلك بعد حلقته أمس مع الإعلامى وائل الإبراشى التى أذعيت على قناة دريم، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم .

وعبر المغردون عن آرائهم فيما طرحه صباحى من تصريحات حول النظام الحالى ودعوات النزول لإحياء ذكرى 25 يناير، وجاءت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتصريحات المرشح الرئاسى السابق، فيما علق العديد من النشطاء بأن ظهوره فى الوقت الحالى مجرد دور تمثيلى، وقال أحدهم : "صورتان تلخصان حال مصر مع المتاجرين بها، زعيم المعارضة حمدين صباحى فرد من الممثلين، فى الوقت الذى يحارب فيه السيسى بزى عسكرى"، فيما كتب آخر: " خلص دوره السياسى ورجع لأصله وبين زمايله الفنانين".

وقال أحد النشطاء المؤيدين لتصريحاته، "حمدين صباحى رجل نختلف أو نتفق معاه، ولكن لا ننكر جهده ونضاله السياسى الذى أفنى فيه 40 عامًا من عمره "، فيما أكد آخر " كل اللى بيسخروا من حمدين صباحى مفيش واحد فى البرلمان الحالى ينفع يتحط فى مقارنة معاه، رغم اختلافنا معاه بس هو رمز للنضال لا خلاف عليه" .

وتساءل أحد النشطاء: "طب إزاى يا حمدين انتقدت كل حاجة وعارف إن الأجهزة الأمنية بتحكم كل شىء ولسة عايز السلطة تنجح، ومش بتفضل النزول يوم 25"، فيما قال آخر "أنت بتظهر فى يناير بس" ، وعلق آخر : " الأصوات الباطلة أكتر من الأصوات اللى حصل عليها ومش عاجبه حاجة فى البلد وبيقول ع البرادعى وطنى نبيل "، كما جاء فى التعليقات " بصراحة شكل حمدين صباحى النهاردة مش عاجبنى خالص كنت فاكر إنك شايف نفسك أكبر من كدة" .

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