"التعليم" تفحص ملفات 400 مدرسة تقدمت للحصول على الاعتماد والجودة

قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد بوزارة التعليم ، أن الهيئة تفحص أوراق 400 مدرسة حكومية وخاصة تقدمت خلال الفصل الدراسى الأول للحصول على الاعتماد والجودة ، موضحة أن المراجعين زاروا هذه المدارس خلال الفترة الماضية لفحص الملفات الخاصة بها.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد اجتماعه خلال الفترة المقبلة لاعتماد المدارس التى تتوفر فيها الشروط التى تتطلبها الهيئة، لافتة إلى أنه سيتم فتح الباب أمام الراغبين فى التقدم للحصول على الاعتماد والجودة خلال الفصل الدراسى الثانى.