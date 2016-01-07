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"تموين الاسكندرية" تضبط أكثر من 26 ألف مخالفة خلال عام 2015

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"تموين الاسكندرية" تضبط أكثر من 26 ألف مخالفة خلال عام 2015 "تموين الاسكندرية" تضبط أكثر من 26 ألف مخالفة خلال عام 2015
قال مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة بالاسكندرية ، أن الوزارة قامت بتحرير 26 ألف و 238 محضر مخالفة طوال عام 2015 ، جاءت بمتوسط ضبط 2000 مخالفة شهريا.

و أشار عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن حى العجمى تصدر الاحياء فى أعلى معدلات المخالفات خلال العام الماضى بواقع3413 مخالفة ، يليه حى وسط بواقع 3336 مخالفة، ثم حى العجمى3246 مخالفة

وأكد وكيل وزارة التموين، تنوعت محاضر المخالفات بين نقص فى وزن الخبز و عدم مطابقته المواصفات و بيع بعض السلع بأزيد من سعرها ، وتهريب الدقيق المدعم ، و عدم الإعلان عن الأسعار ، و عدم وجود شهادات صحية ، ومصادر مجهولة المصدر ، و تهريب أنابيب البوتاجاز ، ومحلات بدون ترخيص.


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