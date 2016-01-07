"لا للأحزاب الدينية": زيارة السيسى للكاتدرائية رسالة حب وطمأنة للأقباط

قالت حملة "لا للأحزاب الدينية" إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية ، مساء أمس ، تعد رسالة حب وطمأنة لأخواتنا الأقباط لمحاربة الفتن، كما تعد رسالة سلام ومحبة.

وشددت الحملة فى بيان على أهمية والإخاء والتسامح بين نسيج الوطن، مشيرة إلى أن مشاركة المسلمين أشقاءهم المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد تؤكد وحدة الشعب المصرى وتماسكه فى ظل الظروف الراهنة

وأضافت الحملة أن المصريين مسلمين ومسيحيين، واجهوا كل الأزمات الماضية بوحدة وثبات وشجاعة، حتى انتصرت إرادتهم، ومشيرة إلى أن محاولات بث الفتن الطائفية لن تهزم وحدة المصريين وإيمانهم الراسخ بوطنهم.

- ليلة هتاف الكنيسة "بنحبك ياسيسى".. الرئيس يخرس"ألسنة تحريم التهنئة" بزيارة الكاتدرائية فى عيد الميلاد.. ويوجه 7رسائل للمحبة والوحدة.. ويرد على من يختزلون الوطن فى شخصه: "تحيا مصر بأهلها مش بالسيسى"