بالصور والفيديو.. الإقباط يحتفلون بعيد الميلاد المجيد بكنائس كفرالشيخ وسط توافد المسلمين

قام الأقباط صلاة قداس عيد الميلاد المجيد بكنائس كفر الشيخ، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأقام نيافة الأنبا بشوي مطران كفر الشيخ والقمص مينا سليمان والقس بسكاوروس نظمى صلاة القداس بحضور مئات الأقباط الصلاة بكنيسة مار جرجس غرب مدينة كفر الشيخ كما أقيمت صلاة القداس بكنيسة مارجرجس بدسوق وكنيسه السيدة العزاء بسخا .

كما شهدت الكنيسة توافد عدد من الموطنين من المسلمين لتهنئة إخوانهم الأقباط بعيد الميلاد المجيد على رأسهم أشرف السعيد صحصاح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية واللواء هاني الناصرع عضو البرلمان ورب بهما الأنبا بشوي مطران كفر الشيخ .

وفى سياق متصل كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها حول الكنائس بمدن كفر الشيخ وتأمين الطرق المؤدية للكنائس وإغلاقها أمام السيارات ووضع عدد من البوابات الإلكترونية للتفتيش أمام أبواب الكنائس قبل دخول المعيدين وتواجدت سيارات الإسعاف حول الكنائس.

كما قام صلاة القداس القمس بطرس بطرس بسطاروي بكنيسة مارؤي جرجس بدسوق وسط تواجد عدد كبير من الأقباط والمسلمين وتواجد أعضاء البرلمان وعدد من الشعبيين والتنفيذيين.

outu.be



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