نائب مينا البصل: لو ثبت فساد محافظ سابق يحاسب ليكون رادع

علق محمد الكورانى عضو مجلس النواب عن دائرة مينا البصل، على ملف قضية فساد أرض الداون تاون قائلاً " لو ثبت فساد أحد المحافظين أو مساعدته على الفساد فى الفترة الماضية، لابد من محاكمته، فإذا أردنا الأمن والأمان لمصر لابد إذن من محاسبة الفاسدين ليكون رادعاً للرشوة وسرقة الأراضى وإهدار المال العام .

وطالب الكورانى فى تصريحات خاصة بضرورة محاسبة هشام جنينية،عن صمته عن كل قضايا الفساد الذى تحدث عنها قائلاً: " لماذا تحدث عنها الان فقط ولم يذكرها أثناء تواجده بمنصبه".

وعلق نائب دائرة مينا البصل عمن عينهم الرئيس عبد الفتح السيسى قائلاً : كنت أعرف بعضهم وتعرفت على البعض الآخر أثناء استخراجهم الكارنيهات وأعجبت بتفكيرهم وطريقة حوارهم و تبين أن عدد منهم قيمة وقامة فى الكثير من المجالات.

وقال الكورانى أن اختيارات المرشحين لرؤساء المجلس جاءت بناء على توافقات الأحزاب والكتل الموجودة بالمجلس وسيتم اختيار الأصلح فى النهاية والتعاون معه أياً يكن .

وقال الكورانى أن انعقاد المجلس يوم 10 يناير سيشهد جلسات إجراءات برئاسة المستشار بهاء أبو شقة بإعتباره أكبر الأعضاء سناً ثم يتم اختيار رئيس المجلس بالانتخاب .