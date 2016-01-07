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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع واللحوم خلال أعياد الميلاد

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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع واللحوم خلال أعياد الميلاد فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع واللحوم خلال أعياد الميلاد
أعلنت شركتا الأهرام والنيل للمجمعات الاستهلاكية التابعتين لوزارة والتجارة الداخلية، عن فتح منافذها خلال أعياد الميلاد ، لبيع المنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم والدواجن.

وقال طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية فى تصريحات لـ" اليوم السابع " إنه يتم إطلاق السيارات المتنقلة والمحملة بالسلع الغذائية والدواجن فى العديد من المناطق، إضافة إلى استمرار طرح مبادرة لبيع منتجات اللحوم والدواجن والأسماك بسعر الشراء دون تحقيق هامش ربح للشركة، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد ، حيث يتم طرح المنتجات فى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 162 فرعا بمحافظتى القاهرة والجيزة بهدف العمل على تلبية احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.


>- مجمعات الأهرام: ضخ 100طن خضراوات ولحوم وسلع غذائية يوميا بأسعار مخفضة

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مصر 365

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