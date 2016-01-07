"الزراعة": خطة لزيادة الأراضى المزروعة بالذرة الصفراء إلى مليون فدن



>- "الزراعة": تدريب 700 مهندس لزيادة إنتاجية المحاصيل الصيفية خلال أيام

يبحث مركز البحوث الزراعية بوزارة ، خطة تنفيذية عاجلة لزيادة مساحة الأراضى المنزرعة بالذرة الصفراء إلى مليون فدان بالموسم الصيفى المقبل ،لتلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف ذات الجودة العالية، والحد من استيراد 6.5 مليون طن ذرة صفراء ، على أن تصل المساحات المنزرعة بالذرة صفراء إلى 2 مليون فدان عام 2018 ، بدلا من 500 ألف فدان حاليا .> وأكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن الوزارة ستبدأ فى حملة لتوعية المزارعين بزيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للحد من الاستيراد،بالإضافة الى الاتفاق مع منتجى الدواجن على تحرير عقود مع الجمعيات قبل الزراعة لشراء المحصول من المزارعين بأسعار مجزية .