استخدمها فى الشتا.. خدعوك فقالوا: كريمات الوقاية من الشمس للصيف فقط

كثير من الأشخاص يقومون بدهان كريمات الوقاية من الشمس فى فصل الصيف فقط، بهدف حماية جلدهم من التعرض للمشاكل صحية التى تسببها أشعة الشمس مثل الالتهابات الجلدية واسمرار البشرة، وغيرها من المشاكل الصحية فى حين يهملون ذلك فى فصل الشتاء.>حول ذلك يقول دكتور أحمد قدح أخصائى الجلدية التناسلية وعلاج الليزر، يجهل كثير من الأشخاص أهمية دهان الكريمات العازلة من أشعة الشمس بفصل الشتاء ويقتصر فقط الاهتمام بدهانه بفصل الصيف فقط وذلك غير صحيح.

واستكمل قدح قائلا "يجب على الأشخاص الاهتمام بدهان كريمات الوقاية من أشعة الشمس لحماية جلدهم من الأشعة الفوق بنفسجية للشمس التى تساهم فى زيادة فرص حدوث جفاف الجلد والبشرة فصل الشتاء".

وتابع د. قدح قائلا "يجب على الأشخاص الاهتمام بشرب قدر كاف من المياه لحماية الجلد من الجفاف، نظرا لأن برودة الطقس لا تتسبب فى حدوث العطش لذلك يهمل كثيرون تناول شرب المياه بالتالى تزيد فرص جفاف الجلد والبشرة"