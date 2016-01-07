رئيس كردستان يتحدث عن حق تقرير المصير للإقليم مع ممثلى البعثات الدبلوماسية

>التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزانى، أمس الأربعاء، فى مدينة أربيل، مع قناصل وممثلى 36 دولة فى الإقليم، حيث عرض عليهم مستجدات القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابى وتطورات ملف النازحين واللاجين.

وقال مسئول مكتب العلاقات الخارجية بكردستان فلاح مصطفى فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء الذى شارك به، إن البارزانى تحدث عن حق تقرير المصير مع القناصل وممثلى البعثات الدبلوماسية.

ولفت مصطفى إلى أن موضوع "أزمة رئاسة كردستان" لايزال معلقا، وقال البارزانى قرر أن يجتمع بنفسه مع الأحزاب السياسية فى الإقليم، واصفا اللقاء بأنه "أحد الاجتماعات التقليدية لرئيس كردستان فى مطلع كل عام".