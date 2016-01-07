"الطب الشرعى" يبدأ إستراتيجية جديدة فى سرعة التشريح ورفع كفاءة الثلاجات

قالت مصادر طبية، إن الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعى الجديد، بدأ فى وضع إستراتيجية متكاملة عقب توليه منصب، لتطوير المصلحة فى أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن "عبد الحميد" سيعمل على توسيع مشرحة زينهم من خلال زيادة عدد ثلاجات حفظ الموتى، والتى تعمل الآن على حفظ 103 جثث ، ليصل عددها بعد التطوير إلى 500 درج لحفظ الموتى.

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن يعقد رئيس المصلحة الجديد جلسات مع الموظفين والعاملين بالمصلحة للاستماع إلى مشاكلهم ومناقشتهم لحلها، وذلك بهدف إنجاز العمل وسرعة تشريح الجثث وتسليها لذويها وإنهاء قضاياهم فى أسرع وقت ممكن.

وأشار المصدر إلى أنه جارى تطوير العمل داخل المصلحة إليكترونيا بالتعاون مع مركز المعلومات القضائى، لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للجثث وسهولة التواصل مع النيابات.

- تعيين الدكتور هشام عبد الحميد رئيسا لمصلحة الطب الشرعى