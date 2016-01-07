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أبو الغار: تعهد الرئيس بإعادة بناء الكنائس لفتة طيبة تؤكد أننا شعب مختلف

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أبو الغار: تعهد الرئيس بإعادة بناء الكنائس لفتة طيبة تؤكد أننا شعب مختلف أبو الغار: تعهد الرئيس بإعادة بناء الكنائس لفتة طيبة تؤكد أننا شعب مختلف
أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية لتهنئة الأقباط للمرة الثانية لفته طيبة لأن البعض كان يظن أنه سيكتفى بزيارة العام الماضى .

وأضاف "أبو الغار" فى تصريح لليوم السابع، أن تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة بناء الكنائس التى دمرت لفتة طيبة وإيجابية وتؤكد أن الشعب المصرى مختلف عن باقى شعوب الأرض .

وأوضح أن الاحتفاء الشديد بالرئيس خلال تهنئته للأقباط سببه تكرار زيارته للكاتدرائية ، للمرة الثانية وتأكيده على الوحدة الوطنية ، مضيفا : "كل الرؤساء قبل كده معملوهاش علشان كدة فرحانين ".


>- ليلة هتاف الكنيسة "بنحبك ياسيسى".. الرئيس يخرس"ألسنة تحريم التهنئة" بزيارة الكاتدرائية فى عيد الميلاد.. ويوجه 7رسائل للمحبة والوحدة.. ويرد على من يختزلون الوطن فى شخصه: "تحيا مصر بأهلها مش بالسيسى"

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