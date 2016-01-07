بالصور.. رئيس فلسطين يشارك فى أعياد الميلاد بكنيسة المهد ببيت لحم

>شارك الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى قداس منتصف الليل لأعياد الميلاد بحسب التقويم الشرقى والذى أقامته كنيسة المهد الليلة فى مدينة بيت لحم.

ترأس القداس بطريرك الروم الأرثوذكس فى المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن، ثيوفيلوس الثالث.

وقد شارك الرئيس الفلسطينى فى حضور القداس لفيف من كبار رجال الدولة الفلسطينية من الوزراء والمسئولين ورجال الدين، بالإضافة إلى وزير السياحة والآثار الأردنى نايف الفايز ممثل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، ووزير الأشغال العامة والإسكان الأردنى سامى هلسة ممثل رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور وعدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين.



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