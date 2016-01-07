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القومي للقبائل المصرية يقدم التهنئة للبابا تواضرس الثانى

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القومي للقبائل المصرية يقدم التهنئة للبابا تواضرس الثانى القومي للقبائل المصرية يقدم التهنئة للبابا تواضرس الثانى
توجه وفد من أعضاء المجلس القومى لشؤون القبائل المصرية، إلى البابا تواضرس الثانى لتقديم التهنئه بمناسبه عيد الميلاد المجيد.

وقال المستشار عصام الجهينى أمين عام المجلس، أن هذه الزياره تأتي لتأكيد الوحده الوطنية بين الجميع وأن جميع طوائف المجتمع يجمعهم علم واحد وهوا علم وأن مصلحه مصر فوق الجميع.

وقال صلاح داود وكيل لجنه الشباب أن مصر ستبني بسواعد المصرين الجميع ولا تفرقه بين أحد
>وطالب داود الجميع بالالتفاف صفًا واحدًا والنهوض بمصر إلى بر الأمان.
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