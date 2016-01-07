مدير أمن الإسماعيلية:إجراءات أمنية غير مسبوقة لتأمين الكنائس فى أعياد الأقباط

شهدت محافظة الإسماعيلية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء تواجد وانتشار أمنى كثيف على الطرق الرئيسية والفرعية وعلى المنشات الحكومية ودور العبادة بالتزامن مع احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

قال اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الإسماعيلية تشهد إجراءات أمنية غير مسبوقة على كافة المستويات وذلك لتأمين دور العبادة والمنشات العامة والخاصة والمواطنين بالتزامن مع احتفالات الاخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

وأضاف مدير الأمن أنه تم الدفع بعدد كبير من القوات وسيارات التدخل السريع وخبراء المفرقعات لتأمين دور العبادة قبل واثناء وبعد صلاة عيد الميلادالمجيدعلى مستوى المحافظة .

وأشار مدير الأمن بأنه تم زيادة أعداد الأكمنة الأمنية داخل مدينة الإسماعيلية وفى مختلف مراكز المحافظة.

وقال مدير الامن بأنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات النجدة على مستوى محافظة الاسماعيلية بالإضافة إلى سيارات الدفاع المدنى والحريق.

واكد ان هذه الاجراءات تتم بصورة يومية وبصفة مستمرة لتأمين المواطن الاسماعيلى والمنشات الحكومية ودور العبادة والممتلكات الخاصة للمواطنين.

وقال العزازى أنه تم الدفع بقوات وآليات عسكرية بالأكمنة الحدودية مع المحافظات المجاورة للاسماعيلية ،مؤكدا أنه باستمرار يصدر تعليماته للقوات بضرورة حسن المعاملة مع المواطنين والتصدى لاى خروج عن القانون.

وأضاف العزازى بانه تم الدفع بعدد من خبراء المفرقعات وعناصر الكشف عن الأجسام الغريبة بمحيط كل دور عبادة بمناسبة الاحتفالات.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت انتشار امنى كثيف فى الشوارع وعلى دور العبادة بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.