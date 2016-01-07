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الملك عبدالله: قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية قادرة على حماية الأردن

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الملك عبدالله: قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية قادرة على حماية الأردن الملك عبدالله: قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية قادرة على حماية الأردن
أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أمس الأربعاء، على أن القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية قادرة على حماية الأردن، قائلا "رغم كل الضغوطات التى نواجهها فى الإقليم والعالم إلا أننى استمد معنوياتى من شعبى ولست قلقا من الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية".

وأضاف العاهل الأردنى، خلال استقباله اليوم فى الديوان الملكى الهاشمى شخصيات ووجهاء محافظة الزرقاء "30 كم شرق عمان"، "إن واجبنا وهدفنا الأساسى اليوم هو رفع مستوى معيشة الأردنيين".

وعن أزمة اللجوء السورى، أعرب الملك عبدالله الثانى عن تقدير الأردن للدول التى ساعدته على تحمل أعباء هذه الأزمة فى حين أن باقى الكلفة تتحملها من الخزينة، قائلا "إنه وخلال العام الماضى تم استنفاذ حوالى 25% من الموازنة بسبب مشكلة اللاجئين السوريين وذلك ليس للمخيمات وإنما للخدمات فى قطاعات الصحة والتعليم والطاقة".

وأضاف "إن هناك فرصا فى العام الحالى لنحسن وضعنا الاقتصادى فهناك مؤتمر مهم جدا سيعقد فى بريطانيا بداية الشهر القادم بمشاركة عدد كبير من الدول الغربية وسيركز على سبل التعامل مع مشكلة اللاجئين السوريين فى العالم بشكل عام وعلى الأردن بشكل خاص".

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مصر 365

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