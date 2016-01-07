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وزارة الزراعة تحيل 128 مشرفا للنيابة الإدارية لارتكابهم مخالفات

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وزارة الزراعة تحيل 128 مشرفا للنيابة الإدارية لارتكابهم مخالفات وزارة الزراعة تحيل 128 مشرفا للنيابة الإدارية لارتكابهم مخالفات
أكد المهندس مراد محمد حسين ، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، أنه تم إزالة 6649 حالة تعد على الأراضى الزراعية خلال عام 2015 .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع " أنه تم إحالة 128 مشرف زراعى خاص بحماية الأراضى إلى النيابة الادارية بسبب ارتكابهم مخالفات إدارية مشيرا إلى توقيع الجزاءات عليهم .

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى ازالة 858 مزعة دواجن مخالفة على مستوى مراكز المحافظة ، مؤكدا قيام الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بإصدار قرار بنقلهم إلى المناطق المفتوحة بمراكز أخميم ودار السلام والظهير الصحراوى .

وبسؤاله عن مشاكل المزارعين فى المحافظة قال إن مشاكل المزارعين تتمثل فى الأسمدة والتقاوى والرى، وبالنسبة للرى تظهر مشاكله فى الصف وتكون فى نقص المياه ولكن يتم حل المشاكل بالتنسيق مع مديرية الرى .


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